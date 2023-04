Il ritratto di Mattarella realizzato da una ragazza autistica di PizzAut

Leggi su agi

(Di domenica 2 aprile 2023) AGI - Sergiocon il grembiule rosso di, 'Nutriamo l'inclusione', su uno sfondo tricolore. Illo haBeatrice Tassone, che oggi firmerà un contratto a tempo indeterminato, assunta da Coop Lombardia, per lavorare con. "Sono molto emozionata per oggi, perché lavorare qui sarà un passo in più verso l'indipendenza. Avere un lavoro e poter contribuire a essere più autonoma è importante", ha spiegato lache farà anche un fumetto sull'autismo. "Non ho ancora avuto esperienza in questo lavoro sto facendo un corso", racconta. Beatrice consegnerà ilal capo dello Stato, atteso per l'inaugurazione del secondo locale di. "Avere Sergioqui" all'inaugurazione di ...