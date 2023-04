Il racket dei borseggi in Italia e il cibo sintetico | se ne parla a Zona Bianca

Leggi su lopinionista

(Di domenica 2 aprile 2023) Nel nuovo appuntamento del 2 aprile in onda su Retequattro si parlerà anche di un’analisi sul caro affitti in particolare a Milano Domenica 2 aprile, nel nuovo appuntamento con “”, in onda in prima serata su Retequattro, Giuseppe Brindisi commenterà le ultime notizie legate all’attualità in un faccia a faccia con il direttore di Libero Alessandro Sallusti. Nel corso della serata, con un ampio reportage verrà affrontato il tema deiin. Spazio, inoltre, a un’analisi sul caro affitti che, in particolare, sta interessando la città di Milano. A seguire, un approfondimento sui cibi di derivazione sintetica, dopo il divieto da parte del Governo della produzione e commercializzazione di alimenti e mangimi di questa natura. L'articolo L'Opinionista.