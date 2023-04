«Il pubblico mi segue come in un viaggio: è questo il bello del palco» dice il nuovo sex symbol del flamenco, in tour in Italia ad aprile. E qui si racconta (Di domenica 2 aprile 2023) Fuego ed eleganza classica, istinto e controllo, falco e cigno. Se vedi in scena Sergio Bernal, non lo dimentichi. Perché sul palco questo trentaduenne madrileno riesce a essere due ballerini in uno, la perfetta unione tra gli opposti. I suoi spettacoli hanno titoli pensati per far sognare il pubblico come Una noche con Sergio Bernal, oppure per osare, come la più caliente coreografia Orgia. Sergio Bernal è il nuovo sex symbol del flamenco, l’unico che possa ambire al trono lasciato vacante dal divo Joaquín Cortés e, prima ancora, dal carismatico Antonio Gades che impose il baile al cinema, nei film di Carlos Saura. Sergio Bernal in Zapateado © Graham Spicer Leggi anche › Rocío ... Leggi su iodonna (Di domenica 2 aprile 2023) Fuego ed eleganza classica, istinto e controllo, falco e cigno. Se vedi in scena Sergio Bernal, non lo dimentichi. Perché sultrentaduenne madrileno riesce a essere due ballerini in uno, la perfetta unione tra gli opposti. I suoi spettacoli hanno titoli pensati per far sognare ilUna noche con Sergio Bernal, oppure per osare,la più caliente coreografia Orgia. Sergio Bernal è ilsexdel, l’unico che possa ambire al trono lasciato vacante dal divo Joaquín Cortés e, prima ancora, dal carismatico Antonio Gades che impose il baile al cinema, nei film di Carlos Saura. Sergio Bernal in Zapateado © Graham Spicer Leggi anche › Rocío ...

