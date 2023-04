Il primo 'museo del mattoncino' Lego in Sardegna (Di domenica 2 aprile 2023) AGI Si chiama KaralisBrick, si sviluppa su una superficie di 260 metri quadrati ed è il primo e unico 'museo del mattoncino' presente in Sardegna, con circa 500 opere in esposizione, realizzate interamente con quasi 500 mila Lego. La mostra permanente aperta a Cagliari, in viale Trento, è curata da Maurizio Lampis, fondatore e presidente dell'associazione culturale KaralisBrick, in collaborazione con il socio Gianluigi Cornaglia. Nel 'museo del mattoncino' appassionati e visitatori possono trovare dieci temi differenti, tutti realizzati secondo la fantasia dei costruttori. Il percorso si snoda tra ricostruzioni di alcuni monumenti e luoghi più o meno conosciuti della Sardegna, come la Torre dell'Elefante a Cagliari, la basilica di Saccargia a ... Leggi su agi (Di domenica 2 aprile 2023) AGI Si chiama KaralisBrick, si sviluppa su una superficie di 260 metri quadrati ed è ile unico 'del' presente in, con circa 500 opere in esposizione, realizzate interamente con quasi 500 mila. La mostra permanente aperta a Cagliari, in viale Trento, è curata da Maurizio Lampis, fondatore e presidente dell'associazione culturale KaralisBrick, in collaborazione con il socio Gianluigi Cornaglia. Nel 'del' appassionati e visitatori possono trovare dieci temi differenti, tutti realizzati secondo la fantasia dei costruttori. Il percorso si snoda tra ricostruzioni di alcuni monumenti e luoghi più o meno conosciuti della, come la Torre dell'Elefante a Cagliari, la basilica di Saccargia a ...

