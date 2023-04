"Il piano guerra atomica". Armi nucleari in Bielorussia, cosa sa Lilin (Di domenica 2 aprile 2023) Il presidente Vladimir Putin ha annunciato l'allocazione di Armi tattiche nucleari russe in Bielorussia entro luglio 2023 così come in passato hanno fatto gli Stati Uniti in alcuni Paesi europei. La decisione preoccupa l'Ucraina che invoca una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'Onu e la Cina che teme il rischio di proliferazione delle Armi nucleari. Lo scrittore italiano di origini russe, Nicolai Lilin, in un editoriale per “Libero” ha fatto il punto della situazione: “Lukashenko ha dichiarato pubblicamente che la Bielorussia potrebbe avere bisogno di Armi nucleari in caso di minacce dirette da parte di “Paesi canaglia”, anche se al momento non esistono. Poi ha spiegato che la differenza tra le Armi ... Leggi su iltempo (Di domenica 2 aprile 2023) Il presidente Vladimir Putin ha annunciato l'allocazione ditatticherusse inentro luglio 2023 così come in passato hanno fatto gli Stati Uniti in alcuni Paesi europei. La decisione preoccupa l'Ucraina che invoca una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'Onu e la Cina che teme il rischio di proliferazione delle. Lo scrittore italiano di origini russe, Nicolai, in un editoriale per “Libero” ha fatto il punto della situazione: “Lukashenko ha dichiarato pubblicamente che lapotrebbe avere bisogno diin caso di minacce dirette da parte di “Paesi canaglia”, anche se al momento non esistono. Poi ha spiegato che la differenza tra le...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : Davanti agli scontri che hanno incendiato Israele e alla sfilata di 600.000 persone, il premier cede: «Evitiamo la… - IlSedutomulo : @TheSimpaSimpo 'La Grande Guerra' regia di Monicelli. Il cielo sopra Berlino Vita di Pi Lezioni di piano The Illusionist Wasabi - RunAtOnce : #AccaddeOggi #02aprile 1948 – USA, il Congresso approva il Piano Marshall, ufficialmente chiamato piano per la ripr… - tempoweb : 'Il piano guerra atomica'. Armi nucleari in #Bielorussia Cosa sa Lilin #2aprile @giadinagrisu… - Yi_Benevolence : @Gitro77 Hanno un traditore pagato dai cinesi sulla sedia di presidente. La guerra è una farsa, un piano cinese per… -