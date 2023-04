Il pianeta della comunicazione sosta per due mesi in Toro e modifica lo stile comunicativo per 6 dei 12 segni dello Zodiaco (Di domenica 2 aprile 2023) Non è il solito Mercurio che svolazza e se ne va in poche settimane. Questa volta il pianeta della comunicazione rimane con un anello per ben due mesi nel segno solido del Toro. Perfetto. Cambia il vento per i segni di Terra. Il segno del Toro in un’incisione tratta da “Urania’s Mirror”, serie di 32 carte astrali pubblicate a Londra nel 1825 ca. (foto Getty Images). Dal 4 aprile fino al 10 giugno il pensiero perde la foga arietina, la parola non è più frenetica, le idee non bruciano più i tempi. Ma acquistano peso specifico e una stabilità importante. I segni di Terra avevano bisogno di questo Mercurio saggio e razionale. A partire dal Toro: dopo i colpi di scena di Urano e gli affondi di Saturno ha finalmente ... Leggi su iodonna (Di domenica 2 aprile 2023) Non è il solito Mercurio che svolazza e se ne va in poche settimane. Questa volta ilrimane con un anello per ben duenel segno solido del. Perfetto. Cambia il vento per idi Terra. Il segno delin un’incisione tratta da “Urania’s Mirror”, serie di 32 carte astrali pubblicate a Londra nel 1825 ca. (foto Getty Images). Dal 4 aprile fino al 10 giugno il pensiero perde la foga arietina, la parola non è più frenetica, le idee non bruciano più i tempi. Ma acquistano peso specifico e una stabilità importante. Idi Terra avevano bisogno di questo Mercurio saggio e razionale. A partire dal: dopo i colpi di scena di Urano e gli affondi di Saturno ha finalmente ...

