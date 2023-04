Il Papa in piazza San Pietro per la Messa delle Palme (Di domenica 2 aprile 2023) AGI - Papa Francesco è in piazza San Pietro per presiedere la Messa delle Palme, prima apparizione in pubblico dopo essere uscito dal Policlinico Gemelli nella giornata di ieri. Il Pontefice è entrato sulla jeep bianca, solitamente usata in queste occasioni, ed è apparso sorridente mentre salutava la folla, ben 30 mila persone accorse nel luogo simbolo della cristianità. Quindi si è recato sotto l'Obelisco per la benedizione delle Palme. Una celebrazione che arriva poche ore dopo essere stato dimesso dall'ospedale romano dove è stato ricoverato per tre giorni per una bronchite. Le condizioni di salute dell'86enne pontefice argentino avevano destato preoccupazione dopo il suo ricovero per difficoltà respiratorie. Ma anche quando era considerato fuori ... Leggi su agi (Di domenica 2 aprile 2023) AGI -Francesco è inSanper presiedere la, prima apparizione in pubblico dopo essere uscito dal Policlinico Gemelli nella giornata di ieri. Il Pontefice è entrato sulla jeep bianca, solitamente usata in queste occasioni, ed è apparso sorridente mentre salutava la folla, ben 30 mila persone accorse nel luogo simbolo della cristianità. Quindi si è recato sotto l'Obelisco per la benedizione. Una celebrazione che arriva poche ore dopo essere stato dimesso dall'ospedale romano dove è stato ricoverato per tre giorni per una bronchite. Le condizioni di salute dell'86enne pontefice argentino avevano destato preoccupazione dopo il suo ricovero per difficoltà respiratorie. Ma anche quando era considerato fuori ...

