Il Papa è in Piazza San Pietro per la messa delle Palme (Di domenica 2 aprile 2023) Papa Francesco, dimesso sabato dal Policlinico Gemelli dopo 3 giorni di ricovero per una "bronchite su base infettiva", è arrivato in Piazza San Pietro dove presiede la celebrazione della messa della ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 aprile 2023)Francesco, dimesso sabato dal Policlinico Gemelli dopo 3 giorni di ricovero per una "bronchite su base infettiva", è arrivato inSandove presiede la celebrazione delladella ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zaiapresidente : ??? Un pontificato durato 27 anni, uno dei più lunghi della storia (iniziato dopo quello più breve di papa Luciani),… - Agenzia_Ansa : Il Papa è in Piazza San Pietro per la messa delle Palme. Presiede il rito della benedizione dei rami d'ulivo #ANSA - SaCe86 : Il Papa celebra la domenica delle Palme con voce debole - Giornaleditalia : #papafrancesco Papa Francesco torna in piazza San Pietro per la messa delle Palme: presiede il rito della benedizio… - apsny_news : Il Papa è in Piazza San Pietro per la messa delle Palme – Politica -