Il Papa ai fedeli: "Grazie davvero per le vostre preghiere" (Di domenica 2 aprile 2023) "Vi ringrazio per la vostra partecipazione e anche per le vostre preghiere, che nei giorni scorsi avete intensificato. Grazie davvero". Lo ha detto Papa Francesco all'Angelus in Piazza San Pietro al ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 aprile 2023) "Vi ringrazio per la vostra partecipazione e anche per le, che nei giorni scorsi avete intensificato.". Lo ha dettoFrancesco all'Angelus in Piazza San Pietro al ...

