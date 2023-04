Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DavidPuente : 1/ Il @nytimes ha deciso di non pagare Twitter per la spunta oro. Si parla di 1000 euro circa al mese. Fino al 31 m… - GianniBerici : RT @Giancky26: La vera tragedia del @NYTimes è che la loro propaganda non è nemmeno interessante. #NewYorkTimes - JmsFortuna : RT @Giancky26: La vera tragedia del @NYTimes è che la loro propaganda non è nemmeno interessante. #NewYorkTimes - eberardodibucy : RT @Giancky26: La vera tragedia del @NYTimes è che la loro propaganda non è nemmeno interessante. #NewYorkTimes - askanews_ita : Il New York Times non pagherà Twitter per avere la 'spunta blu' -

Il New York Times ha confermato alla Reuters chepagherà per avere la spunta blu su Twitter, dopo avere perso lo status di "account verificato" che in precedenza veniva dato sul social media a chi aveva dei particolari requisiti. A rivoluzionare ......in lingua italiana del Cremlinoè mai decollato. L'account di Sputnik Italia ha postato solo una manciata di volte prima di diventare inattivo", risponde Bodnar. Più utenti RT che il"In ......David Puente segnala che il New York Times (55 milioni di follower su Twitter) ha deciso di... Dopo che un utente di Twitter ha segnalato a Elon Musk questa decisione, l'account @ha perso la ...

Il NYTimes non pagherà Twitter per avere la 'spunta blu' Tiscali Notizie

Roma, 2 apr. (askanews) - Il New York Times ha confermato alla Reuters che non pagherà per avere la spunta blu su Twitter, dopo avere perso lo ...Elon Musk has launched yet another attack on The New York Times just as Twitter removed the publication's verified check mark.