Il Nord Europa punta a diventare una potenza con la flotta aerea unificata. Così gli Usa non saranno più l’unica garanzia militare (Di domenica 2 aprile 2023) Nei giorni scorsi Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia hanno rivelato di aver gettato le basi, durante la conferenza della scorsa settimana presso la base aerea di Ramstein in Germania, per la costituzione di una flotta aerea unificata di ragguardevoli dimensioni con l’obiettivo di operare come un’unica forza creando un modello Nordico per operazioni aeree cooperative basato su procedure Nato. In pratica, nasce una aerea regionale con una potenza di fuoco – 250 aerei da combattimento disponibili dii fatto, 400 potenziali – paragonabile a quella della Francia o della Turchia e superiore al Regno Unito. La collaborazione includerà il monitoraggio cooperativo dello spazio aereo, l’addestramento, il dispiegamento flessibile delle forze, il comando e il controllo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 aprile 2023) Nei giorni scorsi Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia hanno rivelato di aver gettato le basi, durante la conferenza della scorsa settimana presso la basedi Ramstein in Germania, per la costituzione di unadi ragguardevoli dimensioni con l’obiettivo di operare come un’unica forza creando un modelloico per operazioni aeree cooperative basato su procedure Nato. In pratica, nasce unaregionale con unadi fuoco – 250 aerei da combattimento disponibili dii fatto, 400 potenziali – paragonabile a quella della Francia o della Turchia e superiore al Regno Unito. La collaborazione includerà il monitoraggio cooperativo dello spazio aereo, l’addestramento, il dispiegamento flessibile delle forze, il comando e il controllo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PiazzapulitaLA7 : Quella del gas e dell'energia è una delle partite più importanti per il futuro dell'Europa. Vi portiamo in viaggi… - RobertoMaurizzi : @Paroladilaura La ragione principale è che l'aumento di temperatura causa uno spostamento dei sistemi atmosferici v… - Moixus1970 : RT @rtl1025: ??????? 'La situazione in Italia è molto tranquilla rispetto il Nord Europa. Questa volta è un batterio e non un virus che si ch… - rtl1025 : ??????? 'La situazione in Italia è molto tranquilla rispetto il Nord Europa. Questa volta è un batterio e non un viru… - Per1attimo : RT @Giulio_Firenze: Buongiorno. Il 'caos' che si osserva sul centro-nord Europa è in realtà frutto di un'attività ciclonica (tra Francia e… -