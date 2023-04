Il Napoli senza Osimhen crolla in casa contro il Milan 0-4: rossoneri terzi (Di domenica 2 aprile 2023) senza il centravanti Victor Osimhen, il Napoli perde le sue certezze. Nel match, disputato questa sera, domenica 2 aprile allo stadio Maradona, la squadra azzurra perde in casa 0-4 contro il Milan. Luciano Spalletti torna a subire quattro gol in casa in una partita di Serie A dopo 14 anni. Al 17esimo minuto del primo tempo, l’attaccante Milanista Leao solo davanti a Meret riesce a beffarlo e con un tocco morbido sigla il primo gol della partita. A trovare il raddoppio al 25esimo minuto del primo tempo è lo spagnolo Diaz, grazie a una manovra corale della squadra: Bennacer dalla sinistra crossa in area, la palla finisce a Brahim Díaz che controlla e con il mancino e la piazza sotto la traversa. Al 59esimo minuto è di nuovo il giocatore ... Leggi su open.online (Di domenica 2 aprile 2023)il centravanti Victor, ilperde le sue certezze. Nel match, disputato questa sera, domenica 2 aprile allo stadio Maradona, la squadra azzurra perde in0-4il. Luciano Spalletti torna a subire quattro gol inin una partita di Serie A dopo 14 anni. Al 17esimo minuto del primo tempo, l’attaccanteista Leao solo davanti a Meret riesce a beffarlo e con un tocco morbido sigla il primo gol della partita. A trovare il raddoppio al 25esimo minuto del primo tempo è lo spagnolo Diaz, grazie a una manovra corale della squadra: Bennacer dalla sinistra crossa in area, la palla finisce a Brahim Díaz chella e con il mancino e la piazza sotto la traversa. Al 59esimo minuto è di nuovo il giocatore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OptaPaolo : 100% - Il Napoli ha vinto il 100% delle partite senza Victor #Osimhen in campo in questa stagione in tutte le compe… - pisto_gol : Se andate a #Napoli - fatelo, non ve ne pentirete-andate a vedere questo capolavoro. Io l’ho fatto, e sono rimasto… - Gazzetta_it : Com'è il Napoli senza Osimhen? Non perde mai: 7 vittorie su 7 - ConteVanja : @andreaabodi Secondo #Gravina il #Napoli, senza stadio, con il bilancio in negativo, e l’unica vera plusvalenza fit… - NapoliCapitale : RT @ndr_eee: A Napoli le curve sono in mano ai criminali, chest'è e se qualcuno si offende pace. Quello che fanno gli ultras a Napoli non… -