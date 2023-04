Il Napoli sciopera come i suoi tifosi. Il Milan no e dilaga 4-0 (Di domenica 2 aprile 2023) Il Milan passeggia a Napoli e sul Napoli: 4-0, e pure con disarmante facilità. Risultato ovviamente più che giusto. E a dir poco preoccupante in vista della doppia sfida di Champions. Una vera e propria umiliazione calcistica. Di fatto un match tra due squadre che sembrano appartenere a due diverse categorie. Da un lato la squadra di Pioli: concentrata, che sa sempre cosa fare, come muoversi, come creare gli spazi e sfruttarli. Dall’altra il Napoli che invece dà l’impressione di essre una formazione di calciatori che si sono conosciuti per la prima volta oggi. Corrono come se stessero sulle uova e giocano per non svegliare il bambino che dorme nell’altra stanza. È una sensazione strana, mai visto il Napoli così. Per fortuna. E ci sembra francamente ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 aprile 2023) Ilpasseggia ae sul: 4-0, e pure con disarmante facilità. Risultato ovviamente più che giusto. E a dir poco preoccupante in vista della doppia sfida di Champions. Una vera e propria umiliazione calcistica. Di fatto un match tra due squadre che sembrano appartenere a due diverse categorie. Da un lato la squadra di Pioli: concentrata, che sa sempre cosa fare,muoversi,creare gli spazi e sfruttarli. Dall’altra ilche invece dà l’impressione di essre una formazione di calciatori che si sono conosciuti per la prima volta oggi. Corronose stessero sulle uova e giocano per non svegliare il bambino che dorme nell’altra stanza. È una sensazione strana, mai visto ilcosì. Per fortuna. E ci sembra francamente ...

