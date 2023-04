Il Myanmar a Bergamo con la mostra “Semi di speranza”: l’emergenza climatica per Cesvi (Di domenica 2 aprile 2023) Bergamo. Temperature estreme, cicloni, allagamenti, frane, incendi. E quindi morte, fame e mancanza d’acqua, povertà, epidemie e migrazioni. Il Myanmar è il secondo Paese al mondo più soggetto a eventi meteorologici estremi legati ai cambiamenti climatici, mentre gli effetti di questi ultimi si sommano alle conseguenze di instabilità politica e scontri armati, alla crisi economica, agli effetti della pandemia di COVID-19. Nel mondo negli ultimi 20 anni si sono susseguiti 11mila disastri climatici che hanno provocato la morte di oltre 475mila persone1 e a pagarne le conseguenze più gravi sono tuttora i Paesi poveri e più vulnerabili, ancora oggi impreparati ad affrontare e reagire a tali catastrofi. L’impatto del cambiamento climatico sull’ambiente e sulla popolazione del Myanmar è raccontato dalla mostra fotografica ... Leggi su bergamonews (Di domenica 2 aprile 2023). Temperature estreme, cicloni, allagamenti, frane, incendi. E quindi morte, fame e mancanza d’acqua, povertà, epidemie e migrazioni. Ilè il secondo Paese al mondo più soggetto a eventi meteorologici estremi legati ai cambiamenti climatici, mentre gli effetti di questi ultimi si sommano alle conseguenze di instabilità politica e scontri armati, alla crisi economica, agli effetti della pandemia di COVID-19. Nel mondo negli ultimi 20 anni si sono susseguiti 11mila disastri climatici che hanno provocato la morte di oltre 475mila persone1 e a pagarne le conseguenze più gravi sono tuttora i Paesi poveri e più vulnerabili, ancora oggi impreparati ad affrontare e reagire a tali catastrofi. L’impatto del cambiamento climatico sull’ambiente e sulla popolazione delè raccontato dallafotografica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Corriere : RT @MorosiSilvia: Emergenza in #Myanmar, «semi di speranza» per contrastare il cambiamento climatico | A Bergamo la mostra di Gianfranco Fe… - giornalemetro : L’emergenza climatica in Myanmar negli scatti di Gianfranco Ferraro in mostra a Palazzo Ateneo di Bergamo | Giornal… - MorosiSilvia : Emergenza in #Myanmar, «semi di speranza» per contrastare il cambiamento climatico | A Bergamo la mostra di Gianfra… - infoitestero : Myanmar, a Bergamo la mostra sul cambiamento climatico - ComunediBergamo : RT @RedattoreSocial: #Myanmar, una mostra a #Bergamo racconta la crisi climatica. Al Palazzo Ex Ateneo 'Semi di speranza' del fotografo Gia… -