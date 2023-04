Il Milan vince il primo round: 0-4 al Napoli! Show di Leao e Diaz, azzurri mai in partita (Di domenica 2 aprile 2023) Il Milan manda un segnale al Napoli in vista del doppio incontro dei quarti di finale di Champions League, grande prestazione della squadra di Stefano Pioli nel big match della 28ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Luciano Spalletti paga la pesante assenza di Osimhen in attacco, grandissima prestazione di Leao. Il vantaggio del Napoli per la corsa scudetto continua ad essere tranquillizzante, la squadra di Spalletti dovrà mantenere 16 punti sulla Lazio. Il Milan torna al terzo posto, risorpassa la Roma e supera anche l’Inter. La corsa Champions è sempre più emozionante, con cinque squadre in corsa per tre posti più l’incognita Juventus. Foto di Ciro Fusco / AnsaLa cronaca Spalletti non può schierare l’infortunato Osimhen e si affida a Simeone in attacco, poi spazio a Kvara e Politano, il Milan risponde ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 2 aprile 2023) Ilmanda un segnale al Napoli in vista del doppio incontro dei quarti di finale di Champions League, grande prestazione della squadra di Stefano Pioli nel big match della 28ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Luciano Spalletti paga la pesante assenza di Osimhen in attacco, grandissima prestazione di. Il vantaggio del Napoli per la corsa scudetto continua ad essere tranquillizzante, la squadra di Spalletti dovrà mantenere 16 punti sulla Lazio. Iltorna al terzo posto, risorpassa la Roma e supera anche l’Inter. La corsa Champions è sempre più emozionante, con cinque squadre in corsa per tre posti più l’incognita Juventus. Foto di Ciro Fusco / AnsaLa cronaca Spalletti non può schierare l’infortunato Osimhen e si affida a Simeone in attacco, poi spazio a Kvara e Politano, ilrisponde ...

