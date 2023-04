Il maestro di religione arrestato per le «coccole» nell’asilo di Milano, il precedente due anni prima: così ha potuto lavorare ancora (Di domenica 2 aprile 2023) Aveva avuto diversi incarichi e molto brevi l’insegnante di religione arrestato a Milano con l’accusa di aver abusato di almeno quattro bambini di cinque anni in un asilo della periferia Nord. Ed è proprio dal suo passato professionale che emergerebbero casi precedenti che potrebbero ulteriormente aggravare la sua posizione. G.P., 34 anni, originario di Bari, ottiene nella diocesi di Bari-Bitonto nel 2018 l’idoneità all’insegnamento della religione, dopo essersi laureato in Scienze religiose. Il suo nome resta nelle graduatorie fino all’anno successivo, dopo di che decide di trasferirsi al Nord. L’uomo supera con successo la procedura per inserirsi nella graduatoria dei docenti di religione nella Diocesi di Trento, quattro mesi dopo riesce anche in quella di ... Leggi su open.online (Di domenica 2 aprile 2023) Aveva avuto diversi incarichi e molto brevi l’insegnante dicon l’accusa di aver abusato di almeno quattro bambini di cinquein un asilo della periferia Nord. Ed è proprio dal suo passato professionale che emergerebbero casi precedenti che potrebbero ulteriormente aggravare la sua posizione. G.P., 34, originario di Bari, ottiene nella diocesi di Bari-Bitonto nel 2018 l’idoneità all’insegnamento della, dopo essersi laureato in Scienze religiose. Il suo nome resta nelle graduatorie fino all’anno successivo, dopo di che decide di trasferirsi al Nord. L’uomo supera con successo la procedura per inserirsi nella graduatoria dei docenti dinella Diocesi di Trento, quattro mesi dopo riesce anche in quella di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : Per un insegnante di religione di un asilo di Milano sono scattate le manette. Il 35enne è accusato di aver violent… - infoitinterno : Il maestro di religione arrestato per le «coccole» nell’asilo di Milano, il precedente due anni prima: così ha potu… - Spooky_The_Tuff : RT @Open_gol: Le indagini sul 34enne originario di Bari proseguono sui suoi precedenti incarichi, spesso brevi, come quello durante la pand… - Open_gol : Le indagini sul 34enne originario di Bari proseguono sui suoi precedenti incarichi, spesso brevi, come quello duran… - MakeDavero : @MadameA02 La prima cosa che penso è cosa ci faccia un maestro di religione all'asilo. La seconda è chi lo abbia trasferito, coprendolo. -