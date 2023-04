Il Lione passa a Parigi | il Psg adesso ha paura Fischiato Messi

(Di domenica 2 aprile 2023) Tra il 2013 e il 2016 il Psg allenato da Laurent Blanc perse solo 8 partite, in campionato. Il Psg di Christophe Galtier ne ha già perse cinque, da gennaio. Inclusa quella di stasera contro il, ...

Un gol di Barcola manda in tilt una squadra superficiale. Dopo il secondo ko di seguito (quinto del 2023) il Lens si avvicina da -12 a -6, gli uomini di Galtier hanno di che preoccuparsi ...Al Parco dei Principi cade ancora il Psg, che cede 1-0 al Lione e incassa la seconda sconfitta consecutiva. Restano solo 6 i punti di vantaggio.