Il libro di Andrea Colamedici e Mara Gancitano fa riflettere su come oggi il lavoro si trasformi in una prigione asfissiante

(Di domenica 2 aprile 2023) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Quando facevo l’università negli anni ’70 pochi tra i miei amici si preoccupavano realmente del loro futuro. O meglio volevamo cambiare il futuro tutti insieme e per questo ci impegnavamo moltissimo, a volte – viste le conseguenze – un po’ a vanvera, ma nessuno era seriamente angustiato dalla scelta di unperché guardavamo con ottimismo verso un domani che immaginavamo di certo migliore. C’era allorala piaga della disoccupazione ma eravamo convinti che avremmo fatto quello che ci piaceva e per cui eravamo portati. E così si veleggiava con un po’ d’incoscienza in un universo che stava cambiando ma non nella direzione che avevamo auspicato.la percezione delle nuove generazioni è completamente cambiata. Così...