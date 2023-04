Il laureato | come finisce il film?

(Di domenica 2 aprile 2023) Il finale de Ilè, senza alcun dubbio, uno dei più iconici della storia del cinema. Ilinfatti, con la folle corsa di Ben (Dustin Hoffman) per fermare il matrimonio di Elaine (Katharine Ross). Il ragazzo, però, arriva tardi in chiesa. La cerimonia è conclusa ma, nonostante questo, urla disperatamente il nome della ragazza da una vetrata. Lei, nello stupore generale, gli corre incontro. Così, brandendo un crocefisso per allontanare i parenti di lei, Ben ed Elaine riescono a rinchiuderli in chiesa e a fuggire. I due salgono sul primo autobus e si allontanano verso una destinazione ignota. L’ultima immagine è dei loro volti e dei sorrisi che svaniscono mano a mano che l’autobus si allontana. Girato nel 1967 da Mike Nichols e tratto dal romanzo omonimo di Charles Webb, Ilsegna il primo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mithrandir379 : RT @giuseppelandi: Mai laureato, sul sito ufficiale della Camera dei Deputati scriveva 'laureato in economia e commercio'. In conflitto di… - gdg60 : @pisto_gol @Gazzetta_it Ma Chiellini non si è laureato in economia? O ha vinto la laurea come la Juve ha vinto gli scudetti? - SaraRRSnow : @Clarypeasinapod @maicnagioia Se la prende con l'avvocato perché secondo me gli hanno spiegato che deve smetterla d… - Gabriel72105917 : @DeShindig L'inglese è la lingua con più lessico, è vero. Però, l'inglese parlato nel quotidiano è più povero, a de… - fetentone82 : @pisto_gol @Gazzetta_it Laureato in economia però non sapeva come funziona un bilancio,roba che ti insegnano alle superiori -

... dopo essersiin Scienze religiose. Il suo nome resta nelle graduatorie fino all'anno ... Ne parla con una bimba che confida alla maestrail 34enne facesse loro le "coccole". A quel punto ...Ma spero che i giovani non abbiamo le nostre difficoltà, un neo -non può vivere con 500 dollari al mese". Èun grido di rabbia represso quello di un uomo sulla sessantina, alto e ...... anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennaleautore per Radio KissKiss e prima ancoraspeaker per Unis@und Webradio.e specializzato in Lettere ...

Il ginecologo in pensione prende la seconda laurea a 75 anni: «Mi annoiavo» ilgazzettino.it

SEDICO - Non è mai troppo tardi. Neanche per ottenere una seconda laurea. Neanche se ormai da una vita sei abituato a sentirti chiamare dottore. Mauro Viani, classe 1948, ...Traguardo all'Alma Mater per il cestista che ora milita nell'Olimpia Milano: la festa in città con parenti e amici, travestito da Einstein ...