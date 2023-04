Il gioco dell’Inter è stantio, ormai si affida solo ai cross (Gazzetta) (Di domenica 2 aprile 2023) “Il disfacimento dell’Inter non conosce fine“, scrive la Gazzetta dello Sport, commentando la terza sconfitta di fila in campionato della squadra di Inzaghi. Prima Spezia, poi Juventus, ieri la Fiorentina. Un disastro senza fine. “Un campionario vasto, contro avversari di ogni forma e valore, motivo per cui il problema è l’Inter medesima, ormai avvitata su se stessa”. L’imputato principale, scrive la rosea, è Simone Inzaghi, incapace di trasmettere qualcosa di diverso alla squadra, anche in termini di gioco. “Difficile, quasi impossibile immaginare che Inzaghi alleni l’Inter nella prossima stagione, a meno che non vinca la Champions, oggi eventualità remota, anzi utopistica. E non si può escludere neppure che, a fronte di altri risultati sbagliati, il rapporto si chiuda prima”. La Gazzetta definisce ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 aprile 2023) “Il disfacimentonon conosce fine“, scrive ladello Sport, commentando la terza sconfitta di fila in campionato della squadra di Inzaghi. Prima Spezia, poi Juventus, ieri la Fiorentina. Un disastro senza fine. “Un campionario vasto, contro avversari di ogni forma e valore, motivo per cui il problema è l’Inter medesima,avvitata su se stessa”. L’imputato principale, scrive la rosea, è Simone Inzaghi, incapace di trasmettere qualcosa di diverso alla squadra, anche in termini di. “Difficile, quasi impossibile immaginare che Inzaghi alleni l’Inter nella prossima stagione, a meno che non vinca la Champions, oggi eventualità remota, anzi utopistica. E non si può escludere neppure che, a fronte di altri risultati sbagliati, il rapporto si chiuda prima”. Ladefinisce ...

