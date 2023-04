Il gioco dell'Inter è stantio, ormai si affida solo ai cross (Gazzetta) (Di domenica 2 aprile 2023) La Gazzetta definisce il gioco dell'Inter ' stantio '. 'L'Inter di ieri ha sviluppato azioni pericolose soltanto sulle corsie esterne, ha sfornato cross e basta, non ha imbastito una combinazione ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 2 aprile 2023) Ladefinisce il'. 'L'di ieri ha sviluppato azioni pericolose soltanto sulle corsie esterne, ha sfornatoe basta, non ha imbastito una combinazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : Per Donzelli?? le navi delle ONG non rispettano le regole ed ostacolano i salvataggi in mare. Come in uno squallido… - MariaMariaanto1 : RT @chiara_priolo: tavassi vuole fare il lavaggio del cervello a nikita dicendole che antonella pensava solo al gioco quando lui è il primo… - sologiuma : RT @francotaratufo2: #Conte: 'E' in gioco la credibilità dell'Italia' 'Se falliamo sul #PNRR non fallisce solo Giorgia #Meloni, fallisce l'… - normabea1101 : RT @chiara_priolo: tavassi vuole fare il lavaggio del cervello a nikita dicendole che antonella pensava solo al gioco quando lui è il primo… - LaRicercaOnline : Per far sì che nella scuola si possa davvero far giocare, occorre in qualche modo riuscire a sospendere, almeno tem… -