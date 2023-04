Il gagliardetto del Cosenza: i “lupi della Sila” (Di domenica 2 aprile 2023) Il gagliardetto odierno riporta ad un momento di gioia per il Cosenza. La società ultrecentenaria ha al suo attivo la conquista di una Coppa Anglo – Italiana, oltre alla vittoria condivisa con Spezia e Mantova del campionato organizzato dalla Lega Interregionale. Una competizione a livello nazionale ed in qualche modo equiparabile all’attuale serie D a cui presero parte complessivamente 48 squadre suddivise, per area geografica, in tre raggruppamenti. Il Cosenza si aggiudicò il girone C per poi andare a lottare con Spezia e Mantova nel triangolare valevole per l’assegnazione del titolo di Campione nazionale di categoria che si concluse con le squadre che arrivarono alla fine con lo stesso punteggio e, per la Lega Interregionale, meritevoli di condividere il titolo. Una formazione del Cosenza della ... Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 2 aprile 2023) Ilodierno riporta ad un momento di gioia per il. La società ultrecentenaria ha al suo attivo la conquista di una Coppa Anglo – Italiana, oltre alla vittoria condivisa con Spezia e Mantova del campionato organizzato dalla Lega Interregionale. Una competizione a livello nazionale ed in qualche modo equiparabile all’attuale serie D a cui presero parte complessivamente 48 squadre suddivise, per area geografica, in tre raggruppamenti. Ilsi aggiudicò il girone C per poi andare a lottare con Spezia e Mantova nel triangolare valevole per l’assegnazione del titolo di Campione nazionale di categoria che si concluse con le squadre che arrivarono alla fine con lo stesso punteggio e, per la Lega Interregionale, meritevoli di condividere il titolo. Una formazione del...

