(Di domenica 2 aprile 2023) Vittoria nelcontro lo Sparta Rotterdam e allungo in classifica: per il, prossimo avversario della Roma in Europa League, è la domenica perfetta. L'Ajax pareggia tra le polemiche e ...

Il Feyenoord vince il derby: titolo olandese sempre più vicino La Gazzetta dello Sport

La squadra di Slot, che affronterà i giallorossi in Europa League, vince 3-1 contro lo Sparta, approfitta del ko dell'Ajax e sale a +8 a sette giornate dalla fine ...