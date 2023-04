Il costo della democrazia? Il dovere è il prezzo per pagarlo. Il libro di Violante (Di domenica 2 aprile 2023) Se in economia nessun pasto e gratis e tutto ha un costo, anche nella vita civile nessuna libertà è gratis e tutto ha un costo: a cominciare dal costo del dovere. Il giurista Luciano Violante, già magistrato ed ex presidente della Camera, ha da poco dato alle stampe, per i tipi di Marsilio, un saggio di 127 pagine dal titolo che più eloquente non si può: “La democrazia non è gratis” (sottotitolo: “I costi per restare liberi”). Il volume ha due grandi pregi: si fa leggere tutto d’un fiato e illustra senza reticenze la complicata cartella clinica della democrazia (non solo italiana), mai come oggi afflitta da un male oscuro e chiaro allo stesso tempo. Il presidente statunitense Joe Biden è ottimista su presente e futuro ... Leggi su formiche (Di domenica 2 aprile 2023) Se in economia nessun pasto e gratis e tutto ha un, anche nella vita civile nessuna libertà è gratis e tutto ha un: a cominciare daldel. Il giurista Luciano, già magistrato ed ex presidenteCamera, ha da poco dato alle stampe, per i tipi di Marsilio, un saggio di 127 pagine dal titolo che più eloquente non si può: “Lanon è gratis” (sottotitolo: “I costi per restare liberi”). Il volume ha due grandi pregi: si fa leggere tutto d’un fiato e illustra senza reticenze la complicata cartella clinica(non solo italiana), mai come oggi afflitta da un male oscuro e chiaro allo stesso tempo. Il presidente statunitense Joe Biden è ottimista su presente e futuro ...

