Il Chelsea perde 2-0 in casa contro l’Aston Villa mentre il Bayern di Thomas Tuchel batte il Dortmund

Leggi su justcalcio

(Di domenica 2 aprile 2023) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Le lotte delin Premier League in questa stagione sono continuate quando i Blues sono stati battuti 2-0 insabato. I gol di Ollie Watkins e John McGinn, uno per tempo, hanno regalato alla squadra di Unai Emery un’impressionante vittoria allo Stamford Bridge e hanno aumentato la pressione sull’allenatore delGraham Potter. Ilè ora 11esimo in Premier League e ben 11 punti dai primi quattro con 10 partite rimaste nella competizione. I Blues sono ancora in Champions League, ma affronteranno i detentori del Real Madrid in un pareggio estremamente difficile nei quarti di finale. La squadra di Potter aveva vinto due e pareggiato l’altra nelle ultime tre partite di Premier League ...