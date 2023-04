Il Chelsea come il Bayern Monaco, via il tecnico: Potter esonerato! (Di domenica 2 aprile 2023) Clamoroso ribaltone in casa Chelsea, esonerato l’allenatore Graham Potter. Fatale il rendimento negativo in campionato, culminato con la sconfitta ieri contro l’Aston Villa CACCIATO ? Esonerato Potter. Il Chelsea cambia di nuovo. Dopo aver cacciato Tuchel, salta anche l’ex tecnico del Brighton. Da capire chi siederà sulla panchina Blues nei prossimi mesi. Scelta che può influire anche sul futuro dell’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku. Il belga è in prestito dal Chelsea e in estate dovrebbe ritornare a Londra. Proprio Potter qualche giorno fa si era espresso sul nerazzurro (vedi articolo). Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ... Leggi su inter-news (Di domenica 2 aprile 2023) Clamoroso ribaltone in casa, esonerato l’allenatore Graham. Fatale il rendimento negativo in campionato, culminato con la sconfitta ieri contro l’Aston Villa CACCIATO ? Esonerato. Ilcambia di nuovo. Dopo aver cacciato Tuchel, salta anche l’exdel Brighton. Da capire chi siederà sulla panchina Blues nei prossimi mesi. Scelta che può influire anche sul futuro dell’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku. Il belga è in prestito dale in estate dovrebbe ritornare a Londra. Proprioqualche giorno fa si era espresso sul nerazzurro (vedi articolo). Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ...

