Il centrodestra ha vinto le elezioni in Finlandia (Di domenica 2 aprile 2023) Il più votato è stato il Partito di Coalizione Nazionale seguito dai Finlandesi, populisti e di estrema destra, e dai Socialdemocratici della prima ministra uscente Sanna Marin Leggi su ilpost (Di domenica 2 aprile 2023) Il più votato è stato il Partito di Coalizione Nazionale seguito dai Finlandesi, populisti e di estrema destra, e dai Socialdemocratici della prima ministra uscente Sanna Marin

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilpost : In Finlandia ha vinto il centrodestra - kaskunhaltija : RT @ilpost: In Finlandia ha vinto il centrodestra - ilcorriereblog : Il centrodestra ha vinto le elezioni in Finlandia - FaganKara : RT @ilpost: In Finlandia ha vinto il centrodestra - nonleggerlo : RT @ilpost: In Finlandia ha vinto il centrodestra -