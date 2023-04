IL CANTANTE MASCHERATO | L’IPPOPOTAMO ERA MAL | “MI SONO DIVERTITO TANTISSIMO”

Leggi su bubinoblog

(Di domenica 2 aprile 2023) Tocca a Mal svelarsi in chiusura della terza puntata del2023, in seguito allo spareggio Porcellino vs Ippopotamo. Di fronte a Milly Carlucci e al grido tormentone “Giù la maschera!”, ilsi è palesato. Le prime parole delitalo-britannicostate: Non credevo proprio di arrivare a questo punto, con quest’accento, non abbiamo provato più di tanto. Mi. E ora avanti il prossimo. Chi canterà sotto le altre maschere? Giù la maschera, #icmIPPOPOTAMO ? è Mal! Avevate indovinato?#Il#icm2023 pic.twitter.com/zuPkYy1ize — IlRai1 (@IlRai1) April 1, 2023