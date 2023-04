Il Cantante Mascherato: fuori Ippopotamo. Era Mal (Di domenica 2 aprile 2023) Mal - Cantante Mascherato Nella terza puntata de Il Cantante Mascherato il cerchio si è stretto ulteriormente. Al termine dell’appuntamento del talent show condotto da Milly Carlucci, andato in onda stasera su Rai1, Mal è stato costretto a lasciare il gioco poiché si nascondeva sotto la maschera di Ippopotamo. I concorrenti attualmente in gara sono quindi otto. L’Ippopotamo Mal ha perso lo spareggio finale contro Porcellino, ma si è detto soddisfatto di aver giocato per tre settimane perché credeva che venisse sMascherato subito per via del suo accento. Cosa che, effettivamente, stava per avvenire visto che nella terza diretta tutti gli investigatori, tranne De Sica, hanno fatto il suo nome. Ad ogni modo, lo scontro è stato determinato da una serie di precedenti ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 2 aprile 2023) Mal -Nella terza puntata de Ilil cerchio si è stretto ulteriormente. Al termine dell’appuntamento del talent show condotto da Milly Carlucci, andato in onda stasera su Rai1, Mal è stato costretto a lasciare il gioco poiché si nascondeva sotto la maschera di. I concorrenti attualmente in gara sono quindi otto. L’Mal ha perso lo spareggio finale contro Porcellino, ma si è detto soddisfatto di aver giocato per tre settimane perché credeva che venisse ssubito per via del suo accento. Cosa che, effettivamente, stava per avvenire visto che nella terza diretta tutti gli investigatori, tranne De Sica, hanno fatto il suo nome. Ad ogni modo, lo scontro è stato determinato da una serie di precedenti ...

