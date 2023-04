Il Bologna torna a sorridere, 3-0 all'Udinese (Di domenica 2 aprile 2023) AGI - Dopo tre turni di astinenza il Bologna torna a vincere nella sfida casalinga contro l'Udinese, valevole per la 28 giornata di Serie A. Al Dall'Ara finisce 3-0 per gli emiliani grazie alle reti di Posch, Moro e Barrow: con questi 3 punti la squadra di Thiago Motta sale a 40 in classifica agguantando la Fiorentina, mentre quella di Sottil, che era reduce da quattro risultati utili di fila (2 vittorie e 2 pareggi), torna a perdere restando ferma a quota 38. Passano una dozzina di minuti dal fischio d'inizio e i felsinei indirizzano già chiaramente il match con le reti di Posch e Moro: il difensore austriaco s'inventa un gran destro dalla distanza trafiggendo Silvestri, il centrocampista croato invece si libera al limite per una conclusione che si insacca all'angolino sul primo palo. I friulani, colpiti a freddo con ... Leggi su agi (Di domenica 2 aprile 2023) AGI - Dopo tre turni di astinenza ila vincere nella sfida casalinga contro l', valevole per la 28 giornata di Serie A. Al Dall'Ara finisce 3-0 per gli emiliani grazie alle reti di Posch, Moro e Barrow: con questi 3 punti la squadra di Thiago Motta sale a 40 in classifica agguantando la Fiorentina, mentre quella di Sottil, che era reduce da quattro risultati utili di fila (2 vittorie e 2 pareggi),a perdere restando ferma a quota 38. Passano una dozzina di minuti dal fischio d'inizio e i felsinei indirizzano già chiaramente il match con le reti di Posch e Moro: il difensore austriaco s'inventa un gran destro dalla distanza trafiggendo Silvestri, il centrocampista croato invece si libera al limite per una conclusione che si insacca all'angolino sul primo palo. I friulani, colpiti a freddo con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Italia : #SerieA #bolognavsudinese Il #Bologna torna a sorridere, 3-0 all'#Udinese - CronacheTweet : Il Bologna torna alla vittoria e lo fa alla grande. Dopo aver conquistato 2 punti nelle ultime 3 partite, i rossobl… - sportli26181512 : LIVE Bologna-Udinese, le formazioni ufficiali: Motta perde Skorupski, c'è Beto: Torna in campo la Serie A e, dopo l… - concerti_ita : Laura Pausini torna dal vivo con il suo tour mondiale 2023 Info concerti e biglietti su - Pierfanze208 : RT @ugocangini: @francetomm @alesallusti Ringraziamo il.PD che per anni ci ha rotto i coglioni , con le.battaglie per.sto tizio che non è n… -