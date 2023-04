(Di domenica 2 aprile 2023) Sembra proprio che si tratti di un attentato: notorusso e sostenitore diè rimastoin un'esplosione avvenuta in un caffè di San. Nell'esplosione ...

Tatarsky , il cui vero nome era Maxim Fomin , aveva più di 560.000 follower su Telegram ed era uno dei più importantinazionalisti. Era tra le centinaia di partecipanti alla sontuosa ...... acquistando spazi nel profilo VK ' Anti - Maidan ' e ' Syria Military Chronicles ', rivolgendosi anche acome Yuri Podolyak e ilVladlen Tatarsky che dal 2022 segue le forze ...Una serie die comandanti militari russi hanno cominciato a cercare i responsabili a cui ... La Chiesa ortodossa russa "non è un'autorità per l'ortodossia globale e agisce come un...

Il blogger propagandista di Putin Vladlen Tatarsky ucciso da un ordigno a San Pietroburgo Globalist.it

Il blogger russo e sostenitore di Putin, Vladlen Tatarsky ucciso durante un eventi di fronte a 100 persone. Una ragazza gli avrebbe regalato una statuetta con dentro l'esplosivo ...