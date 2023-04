Il Benevento 5 rimonta l’Itria, nono pari stagionale per i giallorossi (Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutinono pareggio in campionato (4-4) per il GG Team Wear Benevento 5 (39) sul campo dell’Itria (43) con i giallorossi bravi a rimettere in sesto una gara che si era messa decisamente in salita per i sanniti, sotto 4-2 a cinque minuti dalla fine. Pronti, via e dopo appena quattordici secondi ci ha pensato Fanelli a mettere paura all’estremo difensore del Benevento 5 con un tiro al volo che ha fatto la barba al palo. La risposta dei sanniti è stata una conclusione di Toro di poco fuori mentre sul fronte opposto Mambella si è allungato arrivando con il piede a respingere il tiro insidioso di Pires. Stessa sorte per la punizione del giallorosso Milucci neutralizzata da un grande intervento di Felice, ma al 6’ il punteggio si è sbloccato in favore dell’Itria con la ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 2 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutipareggio in campionato (4-4) per il GG Team Wear5 (39) sul campo del(43) con ibravi a rimettere in sesto una gara che si era messa decisamente in salita per i sanniti, sotto 4-2 a cinque minuti dalla fine. Pronti, via e dopo appena quattordici secondi ci ha pensato Fanelli a mettere paura all’estremo difensore del5 con un tiro al volo che ha fatto la barba al palo. La risposta dei sanniti è stata una conclusione di Toro di poco fuori mentre sul fronte opposto Mambella si è allungato arrivando con il piede a respingere il tiro insidioso di Pires. Stessa sorte per la punizione del giallorosso Milucci neutralizzata da un grande intervento di Felice, ma al 6’ il punteggio si è sbloccato in favore delcon la ...

