Ielpo: “Il Milan ormai deve fare punto con chiunque. E su Leao..” (Di domenica 2 aprile 2023) Mario Ielpo, ex giocatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan e sulla miglior posizione per Rafael Leao Leggi su pianetamilan (Di domenica 2 aprile 2023) Mario, ex giocatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sule sulla miglior posizione per Rafael

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Ielpo: 'Il Milan ha perso tanti punti, ora li deve fare con chiunque. Su Leao…': Intervistato da Radio 24 durante i… - MilanNewsit : Ielpo: 'Il Milan ha perso tanti punti, ora li deve fare con chiunque. Su Leao…' - RobertaFazio7 : RT @tutticonvocati: Ci raggiunge anche Mario #Ielpo: 'Il #Milan ha perso talmente tanti punti per strada che i punti li deve fare con chiun… - tutticonvocati : Ci raggiunge anche Mario #Ielpo: 'Il #Milan ha perso talmente tanti punti per strada che i punti li deve fare con c… - PianetaMilan : .@acmilan, #Ielpo: 'Ci manca qualcosa a livello fisico in questo momento' #ACMilan #Milan #SempreMilan -