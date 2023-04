I talebani hanno chiuso una radio indipendente gestita da donne (Di domenica 2 aprile 2023) Le autorità talebane hanno chiuso un’emittente indipendente radio gestita da donne, radio Sada e Banowan, nella città di Faizabad, nella provincia di Badakhshan a nord di Kabul. Lo denuncia da New York il Committee to protect journalists. I talebani, è l’appello dell’organizzazione, “devono interrompere la repressione dei media locali in Afghanistan e permettere all’emittente indipendente radio Sada e Banowan, gestita da donne, di continuare il suo lavoro”. I talebani hanno vietato la riproduzione e l’ascolto di musica quando hanno ripreso il potere nell’agosto 2021. L’impiegata della stazione radiofonica che ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 aprile 2023) Le autorità talebaneun’emittentedaSada e Banowan, nella città di Faizabad, nella provincia di Badakhshan a nord di Kabul. Lo denuncia da New York il Committee to protect journalists. I, è l’appello dell’organizzazione, “devono interrompere la repressione dei media locali in Afghanistan e permettere all’emittenteSada e Banowan,da, di continuare il suo lavoro”. Ivietato la riproduzione e l’ascolto di musica quandoripreso il potere nell’agosto 2021. L’impiegata della stazionefonica che ha ...

