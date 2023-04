"I prodotti agricoli italiani sono il nostro tesoro nazionale" (Di domenica 2 aprile 2023) AGI - Un vero e proprio viaggio tra i prodotti agricoli italiani, a rappresentare la sintesi di ciò che è "il nostro tesoro nazionale", articolato in un percorso attraverso i colori e i sapori di undici regioni. Un 'tour' virtuale il cui bilancio sta nella "grande soddisfazione per l'entusiasmo con cui i produttori sono arrivati alla Camera per esporre i loro prodotti, cioè il loro orgoglio, il sacrificio e la passione". Gli stessi elementi che Mirco Carloni esalta insieme ai componenti della commissione Agricoltura della Camera, di cui è presidente, per "difendere insieme questo tesoro". L'occasione è stata offerta dall'evento che nei giorni scorsi ha visto, appunto, vini e prodotti tipici di Veneto, Puglia, ... Leggi su agi (Di domenica 2 aprile 2023) AGI - Un vero e proprio viaggio tra i, a rappresentare la sintesi di ciò che è "il", articolato in un percorso attraverso i colori e i sapori di undici regioni. Un 'tour' virtuale il cui bilancio sta nella "grande soddisfazione per l'entusiasmo con cui i produttoriarrivati alla Camera per esporre i loro, cioè il loro orgoglio, il sacrificio e la passione". Gli stessi elementi che Mirco Carloni esalta insieme ai componenti della commissione Agricoltura della Camera, di cui è presidente, per "difendere insieme questo". L'occasione è stata offerta dall'evento che nei giorni scorsi ha visto, appunto, vini etipici di Veneto, Puglia, ...

