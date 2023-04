I Pokémon | un franchise che non accenna a finire

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 2 aprile 2023) Due settimane fa abbiamo parlato dei Digimon. Oggi esploriamo il“rivale”, e parliamo dei pocket monsters: i, naturalmente. Come nascono i? Il loro creatore, Satoshi Tajiri, in un’intervista ha affermato di aver immaginato “dei veri e propri esseri viventi muoversi avanti e indietro lungo un cavo”. La sua idea si concretizzò già all’inizio degli anni 90, e nel 1996 nacquero i primi videogiochi che contenevano i. Ma per quanto queste creature fossero le vere protagoniste, nella serie animata vennero introdotti anche personaggi umani, gli allenatori. Il primo, e senza dubbio il più famoso, era lui: Ash Ketchum. Digimon dal 2000 i piccoli mostri digitali Ash e la sua squadra Come cominciò, lo ricordiamo tutti: Ash ha dieci anni, ed è un aspirante allenatore di ...