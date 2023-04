I look più glam di Jennifer Aniston, di ritorno su Netflix (Di domenica 2 aprile 2023) Jennifer Aniston è di ritorno su Netflix con Murder Mystery 2, così come sul red carpet. Impegnata con il press tour, l’attrice ha rispolverato il suo tocco glam. Ecco i look più belli degli ultimi anni. Jennifer Aniston è di ritorno su Netflix con Murder Mystery 2, una commedia d’azione giunta al suo secondo capitolo. Eppure la popolarità ha bussato tanti anni fa alla sua porta, rendendola una delle attrici più gettonate in quel di Hollywood. Tutto merito di Friends e della sua scoppiettante Rachel Green. Riflettendo sulla sit-com che ha segnato un’era della televisione e più generazioni, Jennifer Aniston ha ammesso che oggi alcuni telespettatori reputano Friends offensiva. “Alcune ... Leggi su velvetmag (Di domenica 2 aprile 2023)è disucon Murder Mystery 2, così come sul red carpet. Impegnata con il press tour, l’attrice ha rispolverato il suo tocco. Ecco ipiù belli degli ultimi anni.è disucon Murder Mystery 2, una commedia d’azione giunta al suo secondo capitolo. Eppure la popolarità ha bussato tanti anni fa alla sua porta, rendendola una delle attrici più gettonate in quel di Hollywood. Tutto merito di Friends e della sua scoppiettante Rachel Green. Riflettendo sulla sit-com che ha segnato un’era della televisione e più generazioni,ha ammesso che oggi alcuni telespettatori reputano Friends offensiva. “Alcune ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MedInfinityIT : Chi creerà il look più bello? ?? La terza super puntata di #UnArmadioPerDue vi aspetta oggi in seconda serata su… - Ilarial22 : #prelemi sono appena rientrata dal compleanno di mia mamma... Matte lo so che è moda e ci capisci più tu di me sic… - ImmacolataCast2 : @Anto_Fiordelisi Spostatevi tutti qui ci stanno i più boni di tutti ????Antonella qualsiasi look indossate siete top?????vi amo #donnalisi - Livvy02814703 : @giulypersy Lo preferisco anch'io con questo look più naturale - dimaioluisa : @Andrea61600602 Utilizza parrucche per cambiare più spesso look senza “modificare” i suoi capelli, credo per non rovinarli -