I film che ci ricorderanno della pandemia (Di domenica 2 aprile 2023) Quelli girati con le restrizioni, quelli che raccontano il lockdown e quelli, più recenti, che parlano d'altro ma dicono molto di questi ultimi anni Leggi su ilpost (Di domenica 2 aprile 2023) Quelli girati con le restrizioni, quelli che raccontano il lockdown e quelli, più recenti, che parlano d'altro ma dicono molto di questi ultimi anni

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Poesiaitalia : Succede e basta; l’amore secondo Ferzan Özpetek: “Amore. Che cos’ho imparato sull’amore? Quello che ho imparato su… - RaiCultura : Il #2aprile 1990 ci lasciava l'attore Aldo Fabrizi. Oltre ai tanti ruoli comici, sia a teatro che al cinema, resta… - ilpost : Tutta la storia e quasi tutti i segreti del film dei #MontyPython che oggi compie quarant'anni e che anticipò temi… - SalvatoreE656 : @ImolaOggi Ma si tutta l'Africa in Italia noi siamo felicissimi anzi daremo tutti i nostri risparmi per mantenere q… - kikeeteenew : @a_alibrandi Niente. Avrà preso altri bei soldoni x interpretare anche questo film. Non sa però che alla fine prend… -