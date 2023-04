I fantasmi del passato e le follie del presente (Di domenica 2 aprile 2023) Ormai è una consuetudine, una tradizione, una polemica che divampa puntuale ad ogni festa nazionale. Leggi su ilgiornale (Di domenica 2 aprile 2023) Ormai è una consuetudine, una tradizione, una polemica che divampa puntuale ad ogni festa nazionale.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fulgur_semper : @Libero_official Una festa tra fantasmi ????????del passato. Partigiani stanno a zero, ma le sovvenzioni ci sono ancora. - onlyforyoureye2 : RT @Cmmy3: @BimbePeppe 80 ANNI E SONO ANCORA LI A STARNAZZARE COME OCHE NEL CORTILE CONTRO I FANTASMI DEL FASCISMO E' evidente che non av… - NicoladelConte8 : Attualmente i punti di riferimento #dem negli #Usa sono: - un pedofilo ritardato che saluta fantasmi - qualche clo… - PaoloITA67 : RT @Cmmy3: @BimbePeppe 80 ANNI E SONO ANCORA LI A STARNAZZARE COME OCHE NEL CORTILE CONTRO I FANTASMI DEL FASCISMO E' evidente che non av… - dolores20943592 : RT @Cmmy3: @BimbePeppe 80 ANNI E SONO ANCORA LI A STARNAZZARE COME OCHE NEL CORTILE CONTRO I FANTASMI DEL FASCISMO E' evidente che non av… -