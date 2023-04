I Cugini di Campagna | chi sono | età | carriera | canzoni | componenti | Maneskin | foto | Instagram e Lettera 22 a Sanremo

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 2 aprile 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di “Da noi a ruota libera”, la trasmissione che vede alla conduzione Francesca Fialdini e che prenderà il via, come sempre, a partire dalle 17:10. Tanti gli ospiti di oggi, e tra loro anche idi, reduci dal successo sul Palco dell’Ariston. Si racconteranno a cuore aperto: dallaall’amore e potrebbero anche esibirsi in modo inedito. Siete curiosi? Ecco chie tutto quello che sappiamo su di loro! Idi: età, chiIl gruppo nasce a Roma nel 1970 su iniziativa di Silvano Michetti, il batterista e percussionista del gruppo. A lui si affianca sin da subito il fratello gemello Ivano Michetti, chitarrista e bassista. Solo in seguito si uniranno ...