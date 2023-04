I conservatori in Finlandia scalzano Marin | boom dell' ultradestra

(Di domenica 2 aprile 2023) Sannaesce sconfitta dalle elezioni in. La sua popolarità non è stata sufficiente ai socialdemocratici, che sono stati scalzati dai. Al termine di uno spoglio ...

Sanna Marin esce sconfitta dalle elezioni in. La sua popolarità non è stata sufficiente ai socialdemocratici, che sono stati scalzati dai. Al termine di uno spoglio caratterizzato da un prolungato testa a testa, il leader ...Primo dato su voti anticipati, non sfonda ...Elezioni primaverili in. I cittadini del Paese scandinavo si sono recati alle urne dopo 4 anni per rinnovare i ... i liberal -sarebbero in vantaggio conquistando 48 seggi, ...

Finlandia: leader dei conservatori rivendica la vittoria Agenzia ANSA

Sanna Marin esce sconfitta dalle elezioni in Finlandia. La sua popolarità non è stata sufficiente ai socialdemocratici, che sono stati scalzati dai conservatori.