Hockey prato femminile, Serie A Elite 2023: Amsicora vince ancora, sconfitta per Lorenzoni (Di domenica 2 aprile 2023) Prosegue l'ottimo cammino di Amsicora nel Campionato d Serie A Elite femminile di Hockey su prato. La squadra sarda infatti è rimasta imbattuta anche dopo la quarta giornata, regolando fuori casa l'Argentia con il risultato di 3-4. Una partita, come attesta il risultato molto intensa, che certifica anche la crescita delle compagine del team di Cernusco sul Naviglio, vicino ai livelli "soliti". Male invece l'altra squadra cagliaritana, Ferrini, caduta tra le mura amiche al cospetto di Torino Universitaria per 2-3. ancora sconfitta invece per le Campionesse d'Italia del Lorenzoni, costrette a cedere il passo Butterfly Roma per 2-3.

