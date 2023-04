Hockey ghiaccio | ICE League 2022-2023 | Bolzano | vittoria e finalissima! Altoatesini strepitosi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : Hockey ghiaccio, Alps League 2023: Cortina passa a Salisburgo in Gara-5 e ora conduce 3-2 la serie - - fgavazzoni : Stasera ne ho viste un paio, non di più. Ma le simulazioni sono il male del calcio e, in particolare, del calcio it… - La_Prealpina : Ahi Mastini: morsi cinque volte - OA_Sport : Hockey ghiaccio femminile: Italia, ecco le convocate per i Mondiali di prima divisione Gruppo B che andranno in sce… - sportface2016 : Hockey su ghiaccio, le convocate azzurre per i Mondiali femminili di 1° divisione Gruppo B -

Niente da fare per il Lugano U20 - Elit. Sconfitti ieri 5 - 2, i ragazzi di coach Morini non sono riusciti a ribaltare le sorti della Finalissima, subendo un netto 5 - 0 in gara - 2 suldi Fleurier da parte dei GCK ...Tempo medio di lettura: 2 minuti Il finale di 5 a 1 è pesante e più largo di quello che ilha mostrato . Varese avrebbe meritato qualche rete in più e le possibilità nella prima metà dell'incontro sono state diverse, quando, in vantaggio di una rete, più volte il disco del ...La Nazionale femminile disusi avvicina ai Mondiali di 1° divisione gruppo B, in programma dal 17 al 23 aprile a Suwon, in Corea del Sud. Le ragazze di coach Massimo Fedrizzi il prossimo 8 aprile si ...

Hockey ghiaccio, ICE League 2022-2023: Bolzano vince ancora in casa dei Vienna Capitals! A un passo dalla finalissima OA Sport

L’Hockey Club Bolzano si giocherà la finalissima dell’ICE Hockey League 2022-2023. Gli altoatesini si sono imposti per 4-1 nella semifinale playoff contro Spusu Vienna Capitals vincendo, nel dettaglio ...La Nazionale italiana di hockey su ghiaccio è pronta per iniziare il primo raduno in vista dei Mondiali di 1^ Divisione Gruppo A, in ...