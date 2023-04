“Ho scoperto di essere incinta all’ottavo mese”: la storia di Marina de la Peña (Di domenica 2 aprile 2023) Il momento della gravidanza non viene vissuto da tutte allo stesso modo, ci sono donne che affrontano questa fase della con un po’ di ansia e hanno bisogno di continue rassicurazioni da parte del medico, ma anche chi è tranquilla e non vede l’ora di stringere il suo bambino tra le braccia. Ben diverso è invece quanto è accaduto a Marina de la Peña, una 27enne spagnola che non rientra in nessuna delle due categorie. lei, infatti, si è resa conto di essere incinta solo quando mancavano poche settimane al parto. Almeno apparentemente, la ragazza non si era minimamente insospettita, nemmeno l’assenza delle mestruazioni l’aveva messa in allarme visto che è un problema con cui lei ha convissuto spesso: “Ho sempre avuto periodi irregolari con il ciclo mestruale – ha raccontato al quotidiano iberico Voz de la Galicia – mi è ... Leggi su news.robadadonne (Di domenica 2 aprile 2023) Il momento della gravidanza non viene vissuto da tutte allo stesso modo, ci sono donne che affrontano questa fase della con un po’ di ansia e hanno bisogno di continue rassicurazioni da parte del medico, ma anche chi è tranquilla e non vede l’ora di stringere il suo bambino tra le braccia. Ben diverso è invece quanto è accaduto ade la, una 27enne spagnola che non rientra in nessuna delle due categorie. lei, infatti, si è resa conto disolo quando mancavano poche settimane al parto. Almeno apparentemente, la ragazza non si era minimamente insospettita, nemmeno l’assenza delle mestruazioni l’aveva messa in allarme visto che è un problema con cui lei ha convissuto spesso: “Ho sempre avuto periodi irregolari con il ciclo mestruale – ha raccontato al quotidiano iberico Voz de la Galicia – mi è ...

