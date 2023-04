Highlights Sinner-Medvedev 5-7 3-6, finale Masters 1000 Miami 2023 (VIDEO) (Di domenica 2 aprile 2023) Gli Highlights di Jannik Sinner-Daniil Medvedev, sfida valevole per la finale del Masters 1000 di Miami 20223, in Florida. Nulla da fare per il tennista azzurro, che deve rinviare il primo appuntamento con un successo 1000 della sua carriera. Daniil Medvedev conquista in due set il titolo con lo score di 7-5 6-3, adattandosi al meglio nelle difficili condizioni in Florida. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 aprile 2023) Glidi Jannik-Daniil, sfida valevole per ladeldi20223, in Florida. Nulla da fare per il tennista azzurro, che deve rinviare il primo appuntamento con un successodella sua carriera. Daniilconquista in due set il titolo con lo score di 7-5 6-3, adattandosi al meglio nelle difficili condizioni in Florida. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Sinner leggendario nella notte contro Alcaraz! L'azzurro batte lo spagnolo in rimonta e vola in finale a Miami ????????… - sportface2016 : #MiamiOpen | Gli highlights della sfida tra #Sinner e #Medvedev - Maddina75 : RT @SkySport: ?? Strepitoso #Sinner: è in finale in un #Atp 1000 per la seconda volta Guarda gli highlights di una semifinale stellare contr… - Emy56213523 : Mi emoziono ancora a vedere solo questa piccola tranche. Partita piú bella di queste nuove generazioni. ?????? - EUrovina_it : Non sto che vedendo di continuo a vedere questo match che per il tennis credo sia storico. Jannik Sinner & Carlos A… -