Highlights e gol Psg-Lione 0-1 | Ligue 1 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 2 aprile 2023) Glie i gol di PSG-0-1, sfida valevole per la ventinovesima giornata di. Sconfitta pesante per Messi, Mbappé e compagni, che davanti al pubblico di casa si fanno sorprendere da unattualmente nono in classifica. Nel primo tempo Lacazette sbaglia un rigore causato da un fallo di Donnarumma, ma ci pensa Barcola a segnare al 56? la rete della vittoria per la formazione ospita. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NewsTuttoC : Fidelis Andria-Turris 2-0, gol e highlights della partita - Pall_Gonfiato : Il #Napoli affonda in casa sotto i colpi di un #Milan arrembante - NewsTuttoC : Crotone-Taranto 1-0, gol e highlights della partita - CFNFMCalcio : RT @NewsTuttoC: Triestina-Piacenza 1-1, gol e highlights della partita - CFNFMCalcio : RT @NewsTuttoC: Monopoli-Latina 3-1, gol e gli highlights della partita -

... l'attaccante del Napoli salta la partita col Milan La cronaca di Roma - Sampdoria () ... ormai a dieci punti di distanza dalla lotta salvezza, grazie aidi Wijnaldum al minuto 57 - poco ...Glie idi Crotone - Taranto 1 - 0, sfida valida per la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C 2022/2023. I padroni di casa sbloccano il risultato dopo cinque minuti con Crialese ...Roma - Sampdoria, diretta live, cronaca edella partita Roma - Sampdoria: le pagelle dei ... Matic 6,5 Ordine e lucidità nelle sue giocate, dal suo piede nasce l'assist per ildi ...

Juventus-Verona 1-0: video, gol e highlights Sky Sport

Napoli - Milan 0-4 highlights e gol: le azioni principali della sfida della ventottesima giornata di Serie A 2022/23.Gli highlights e i gol di Crotone-Taranto 1-0, sfida valida per la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C 2022/2023.