Highlights e gol Newcastle-Manchester United 2-0 | Premier League 2022 2023

(Di domenica 2 aprile 2023) Il video con glie i gol di2-0, match valido per la ventinovesima giornata di. Ancora una sconfitta per i Red Devils, che vengono battuti dai bianconeri Magpies grazie alle reti messe e segno da Willock e Wilson nel secondo tempo, arriva così l’aggancio al terzo posto e gli ospiti ora rischiano di non entrare tra le prime quattro. Di seguito ecco le immagini salienti. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pol_santamaria : Ragusa 2-2 Polisportiva Santa Maria Cilento | Gol e Highlights - StadioSport : Video Gol Highlights Modena-Cittadella 0-0: sintesi 02-04-2023: Risultato Modena-Cittadella 0-0: termina a reti bia… - StadioSport : Video Gol Highlights Spezia-Salernitana 1-1 : Sintesi 02-04-2023: Video Gol e Highlights Spezia-Salernitana 1-1, 28… - StadioSport : Video Gol Highlights Monza-Lazio 0-2: Sintesi 2-4-2023: Video Gol e Highlights Monza-Lazio 0-2, 28° Giornata Serie… - starfishhost1 : Monza-Lazio 0-2 | Sergej la chiude con un capolavoro: Gol e Highlights | Serie A TIM 2022/23 | 2023-04-02 16:10:02… -

Glie le azioni salienti di Messina - Foggia 0 - 1, match del girone C di Serie C. La squadra pugliese torna al successo e lo fa di misura grazie ad una rete di Frigerio al 26 dopo una duplice ...Glidella sfida tra Real Madrid e Valladolid , valevole per la ventisettesima giornata della ... Alla fine il risultato è di 6 - 0, con inanche Rodrygo, Asensio e Lucas.VIDEO La cronaca di Spezia - Salernitana () Finisce 1 a 1 l'incontro al Picco tra ... Nella ripresa lo Spezia spinge e trova ildel pari al minuto 70 con Shomurodov, e cerca fino alla ...

Juventus-Verona 1-0: video, gol e highlights Sky Sport

Indecisione per il gol of the dey. La Juventus, su Twitter, lancia il voto al gol più bello: "Il diagonale di Kostic La serpentina di Beerensteyn oppure il colpo di ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...