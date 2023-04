Highlights e gol Napoli-Milan 0-4 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 2 aprile 2023) Ilcon glie i gol di0-4, match valido per la ventottesima giornata di. Al Maradona clamoroso poker inflitto dai rossoneri agli azzurri: segnano Leao, con una doppietta, Brahim Diaz e poi anche Saelemaekers, serata davvero incredibile per questo risultato che può sparigliare le carte anche in vista del doppio confronto di Champions. In alto ecco le immagini salienti. LE PAGELLE SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Pall_Gonfiato : Il #Napoli affonda in casa sotto i colpi di un #Milan arrembante - NewsTuttoC : Crotone-Taranto 1-0, gol e highlights della partita - CFNFMCalcio : RT @NewsTuttoC: Triestina-Piacenza 1-1, gol e highlights della partita - CFNFMCalcio : RT @NewsTuttoC: Monopoli-Latina 3-1, gol e gli highlights della partita - StadioSport : Video Gol Highlights Roma- Sampdoria 3-0 e Sintesi 02-04-2023: Video Gol e Highlights di Roma – Sampdoria 3-0: i gi… -

... l'attaccante del Napoli salta la partita col Milan La cronaca di Roma - Sampdoria () ... ormai a dieci punti di distanza dalla lotta salvezza, grazie aidi Wijnaldum al minuto 57 - poco ...Glie idi Crotone - Taranto 1 - 0, sfida valida per la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C 2022/2023. I padroni di casa sbloccano il risultato dopo cinque minuti con Crialese ...Roma - Sampdoria, diretta live, cronaca edella partita Roma - Sampdoria: le pagelle dei ... Matic 6,5 Ordine e lucidità nelle sue giocate, dal suo piede nasce l'assist per ildi ...

Juventus-Verona 1-0: video, gol e highlights Sky Sport

Un gol di Shomurodov al 70' ha risposto all'autorete di Caldara al 43': così la sfida fra Spezia e Salernitana, valida per il 28°.Nessun problema per la Lazio a Monza nella gara delle ore 15 valida per il 28° turno di Serie A. I biancocelesti di mister Sarri si sono infatti imposti.