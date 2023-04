Highlights e gol Bologna-Udinese 3-0 | Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

Il video dei gol e deglidi, match valevole per la ventottesima giornata del campionato di. Allo stadio Dall'Ara dopo pochi minuti la partita è già indirizzata: prima ci pensa Posch a beffare Silvestri con una traiettoria velenosa, dopo con un gran bel diagonale rasoterra è Moro a gonfiare la rete. L'ci prova a rimanere in partita, ha anche le sue occasioni per segnare la rete dell'1-2 ma il tiro di Beto finisce fuori di pochissimo. Ilad inizio secondo tempo chiude la pratica: tiro di Barrow e 3-0. Da quel momento in poi non c'è più partita: Thiago Motta vola e raggiunge la Fiorentina a quota 40 punti.