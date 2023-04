Havertz può salutare il Chelsea a giugno | torna da Tuchel?

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... J4nitzio : @pasquale_caos Havertz si può prendere - DIRETTADCM : #BayernMonaco, le parole di #Havertz su #Tuchel - Mamopq68 : @augustociardi75 Mio figlio da tre anni mi parla di lui e havertz…uno è andato, questo mi pare ancora fuori da cert… -

Il Chelsea ha ritrovato i gol Potter, la cui posizione rimane tutt'altro che salda, si... anche grazie agli acquisti di gennaio (Mudryk, Joao Felix) ma soprattutto grazie ad un...Commenta per primo Kainon esclude un futuro al Bayern Monaco. Il trequartista tedesco del Chelsea (classe 1999 ex ... Lavorare ancora con Tuchel Mi piacerebbe, non si sa mai cosasuccedere ...Questo lato della personalità didiventa meno stravagante se lo sommiamo alle sue ...succedere, succederà a tutti. Ora sto facendo bene, la gente mi ama, ma tra due settimane potrebbe ...